ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗದ ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ

15 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ–ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:07 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:07 IST
ಹತ್ತಿ ಹೊಲ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಿಂದ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿರುವುದು
Kalaburagi

