ಜೇವರ್ಗಿ | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳ ಗಂಡಾಂತರ: ಸವಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಸ್.ಕಲ್ಲಾ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:50 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:50 IST
ಶಹಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳು
ಪಂಚಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ
ಟೋಲ್‌ ಪಾವತಿಸಿ ಹದೆಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಯದಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ
ಪಂಚಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಗುಡೂರ ಚಾಲಕ
ಸಂಗಮೇಶ ಬೋರಟ್ಟಿ
ಮಳೆಯಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸುಗಮ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಸಂಗಮೇಶ ಬೋರಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ
Kalburgipotholes

