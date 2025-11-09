ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಜೇವರ್ಗಿ| ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಆಂದೋಲಾ ಕರುಣೇಶ್ವರರು: 5 ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಸ್.ಕಲ್ಲಾ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:12 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:12 IST
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಂದೋಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಸದ್ಗುರು ಕರುಣೇಶ್ವರರ ಮಠ
ಸದ್ಗುರು ಕರುಣೇಶ್ವರರು ಈ ಭಾಗದ ಶರಣರಲ್ಲಿಯೇ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ದರಿಸುವ ಕರುಣಾಮಯಿ ಕರುಣೇಶ್ವರರ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ
ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಕರುಣೇಶ್ವರರ ಮಠ ಆಂದೋಲಾ
ಕರುಣೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಡಿನ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಿದ್ದು ಸಾಹು ಅಂಗಡಿ   ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಜೇವರ್ಗಿ–ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ
KalaburagiTemple

