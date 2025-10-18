ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಜೇವರ್ಗಿ: ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿಸುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ

ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಸ್.ಕಲ್ಲಾ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:08 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:08 IST
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ. ದೇವಿಯ ಪವಾಡದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇದೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವಿಗೆ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
ರಾಜಶೇಖರ ಸಾಹು ಸೀರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ
ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಬೇರೆಡೆ ವರ್ಗವಾಗಿ ಹೋದವರು ಯಾರೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವುದು ತಪ್ಪಿಸಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದವರು ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಸಾಹು ಗೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದವರು ಸೇರಿ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಮು-ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಾರುವ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ
ರಮೇಶ ಬಾಬು ವಕೀಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
