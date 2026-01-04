ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ | ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಕಾರಾಗೃಹ ತಪಾಸಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:50 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:50 IST
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರಾಗೃಹದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಕಾರಾಗೃಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಲಿದೆ
ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಡಿಜಿಪಿ
PoliceKalburgicentral jailsDeportment of prisons

