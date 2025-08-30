ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಲಬುರಗಿ: ರೈತನ ಬದುಕು ಮೂರಾಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರವಾಹ

ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ; ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ
ಮನೋಜ ಕುಮಾರ್ ಗುದ್ದಿ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:37 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪಪ್ಪಾಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲೀಸ್‌ಗೆ ಪಡೆದು ₹34 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೆ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಫಸಲು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದೆ.
– ಖಾಜಾ ಹುಸೇನಿ, ರೈತ ಬಿರಾಳ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮ
ಒಂದು ಎಕರೆ ಹತ್ತು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಯವರೆಗೆ ಬೆಳದಿದ್ದವು. ಈಗ ಕಾಲುವೆ ನೀರಿನಿಂದ ಬಸಿದು ಹೊಲದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಂತು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೂ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ
– ಬಾಬುರಾಯ ಆಡಿನ, ರೈತ ಕೋಳಕೂರ
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇದುವರೆಗೆ 62 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಷ್ಟು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ₹ 18 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹ 22500ರವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
– ಸಂತೋಷ ಇನಾಮದಾರ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
KalaburagiHeavy Rain

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT