ಕಲಬುರಗಿ: ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೊಂದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದತ್ತಾತ್ರೆ ಅಲಿಯಾಸ್ ದತ್ತು ಮನೋಹರ ಘನಾತೆ (32) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಗಾಜಿಪುರ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಗೌಳಿ (35) ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ದತ್ತು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ, ವಾಪಸ್ ಮರಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ಆಗ ದತ್ತು ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅವರ ಎದೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬಂಧನ:</strong> ನಗರದ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ರಾಮತೀರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟೊರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇದಾರನಾಥ ಶರಣಪ್ಪ ಮಾಳಗೆ(23) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು, ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ₹5,500 ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಸುಧಾಕರ ಕಡಕೋಳಕರ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>