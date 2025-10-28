ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಶಾಂತಿ ಸಭೆ’ಯತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಚಿತ್ತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:30 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:30 IST
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಶಾಂತಿಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ
ಅಶೋಕ ಪಾಟೀಲ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ
RSSKalburgi

