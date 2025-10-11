ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ‘ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಬದುಕು ಸವಾಲಿನದ್ದು’

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:17 IST
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್‌ಫೋನ್‌ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಫಲ. ಅದರಿಂದ ಯುವಜನ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಹೊಸ–ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು
ಕೆ.ಎಂ.ಸುನೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ
kalaburgi

