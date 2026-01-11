ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಲಬುರಗಿ: ಚಿನ್ನ ಕದ್ದು ವೃದ್ಧೆ ಕೂಡಿಹಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 5:22 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 5:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ.
ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ.
ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಕೈಗೆ ಬೈಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೊಡಬಾರದು. ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ವಾಹನ ಓಡಿಸಿದರೆ ಪೋಷಕರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ 150 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ
ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್
KalaburagitheftRobbery

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT