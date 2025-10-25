ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಾರದ ಮುಹೂರ್ತ

ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು
ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:30 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:30 IST
ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್‌ವೊಂದರ ಕೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತಡವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ
-ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾಳಗಿ
ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಜೆಟ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನುದಾನವಿಲ್ಲದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೊಡಕಾಗುತ್ತಿದೆ.
-ಪಂಕಜಾ ಎ., ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ.ಪಂ ಕಾಳಗಿ
Kalaburagi

