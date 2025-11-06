ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ವಸ್ತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಡಗರ

ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ‘ವರ್ಷಾವಾಸ’ ಮುಗಿಸಿದ ಬಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:05 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:05 IST
ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿ
ಸಿರಿಲಕ್‌ ಮೈಥೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂ.ಸೀಡ್ಸ್‌ ಫೌಂಡೇಷನ್‌
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು
ಗಗನ ಮಲಿಕ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಗನ ಮಲಿಕ್ ಫೌಂಡೇಷನ್‌
Kalaburagi

