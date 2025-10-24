ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಹುಲಿ ಚನ್ನಮ್ಮ: ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ.ನೀಲಾಂಬಿಕಾ

ವೀರಮಾತೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ‌ ಚನ್ನಮ್ಮ‌ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:51 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:51 IST
ಚನ್ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಯಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ವಾಹನದ ನೋಟ ‍–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಗಾಂಧೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅತಿಅಗತ್ಯ
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕ
ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವ ತನಕ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಅಮರ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಚನ್ನಮ್ಮನಂಥ ಸಾಹಸ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
ಎಸ್‌ವಿಪಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಟೇಲರ 15ಅಡಿ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು
ಶಶೀಲ್‌ ನಮೋಶಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
Kalaburagi

