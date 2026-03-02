ಚಿಂಚೋಳಿ : ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಬಳಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ)</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಬಳಿಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಬಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ಸೊಂದು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ನಜಾರಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾಳಗಿ ಬಸ್ ಘಟಕದ ಈ ಬಸ್ ಕಾಳಗಿ, ಕೋಡ್ಲಿ, ರುಮ್ಮನಗೂಡ, ಮೋಘಾ ದೋಟಿಕೊಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನ್ನಾಎಖ್ಖೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. </p><p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಳಗಿಯಿಂದ ಬಸ್ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಾಗ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಬಳಿ ಗುಡ್ಡದ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಬದಲು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಸ್ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ದುರಂತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ.</p><p> ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 7/8 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕ ದಿಲೀಪ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿವರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ತೇಜು ನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>