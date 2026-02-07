ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಾರ್ಮಿಕ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಜೀವಂತ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್‌.ಕೆ.ಕಾಂತಾ

ದಿ. ಎಚ್.ವಿ.ಅನಂತ ಸುಬ್ಬರಾವ್‌ ನುಡಿ ನಮನ; ಮುಖಂಡರಿಂದ ಗುಣಗಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:40 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:40 IST
ಅನಂತಸುಬ್ಬರಾವ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಬರೀ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮಾತ್ರವೇ ಇತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದ್ದರುಮುಖಂಡ
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪಾಲ್ಕಿ ಕಾರ್ಮಿಕ
Kalaburagi

