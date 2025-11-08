ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ: ನ್ಯಾ. ದಿನೇಶ್ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ

ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:32 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:32 IST
ಧರ್ಮ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಯ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ದ್ರವವಿದ್ದಂತೆ
–ನ್ಯಾ. ದಿನೇಶ್ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ
–ನ್ಯಾ. ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್, ಒಡಿಶಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ
Kalaburagi

