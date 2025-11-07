ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ತಾಪುರ | RSS ಪಥಸಂಚಲನ: ವಿವಿಧ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:25 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:25 IST
ಪಥಸಂಚಲನ ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜತೆ ನವೆಂಬರ್‌ 5ರಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್‌ ಜನರಲ್‌ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿರುವ ಶಾಂತಿಸಭೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ಕಮಲ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

