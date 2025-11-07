ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಕ್ಕೆ

<p><strong>ದುಬೈ:</strong> ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಐಸಿಸಿ) ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭಾರತ– ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ರೌಂಡ್ರಾಬಿನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದವು. ಭಾರತ ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ 50 ಕೋಟಿ ಜನ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಐಸಿಸಿಯು ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ನಿಧಿಯನ್ನು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿತರಿಸಲೂ ಐಸಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<h2>ಮಿಥಾಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ:</h2>.<p>ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿತು. ಆಶ್ಲೆ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್, ಅಮೋಲ್ ಮಜುಂದಾರ್, ಬೆನ್ ಸಾಯರ್, ಚಾರ್ಲೊಟೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಲಾ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>