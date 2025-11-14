ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
kalaburagi
ಕಲಬುರಗಿ: ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಹಲವು ಅಕ್ರಮ ಬಯಲು

ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹತ್ತು ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:00 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:00 IST
ಅಫಜಲಪುರದ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಆಹಾರದ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು
ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಗಳ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ನ. 22ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಸಿದ್ದರಾಜು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ
KalburgiHostel

