ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ನಾಗರಾಳ‌ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ 2 ಎತ್ತು, ಒಂದು‌ ಹಸು ಸಾವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:25 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KalaburagiChincholi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT