ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ: ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಟ ನ.6ರಿಂದ

ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸುಮಾರು 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 11 ಶ್ವಾನಗಳು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:08 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:08 IST
ಜಿಮ್ಮಿ
ಡಾಲಿ
ರೂಬಿ
ಶಾಂತನು ಸಿನ್ಹಾ
ಕರ್ತವ್ಯಕೂಟವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ
ಶಾಂತನು ಸಿನ್ಹಾ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಡಿಐಜಿಪಿ
Kalburgi

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

