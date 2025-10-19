ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮತಗಳ್ಳತನ ಆರೋಪ; ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಗಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಮನವೊಲಿಸುವ ತಂತ್ರ: ಸುಭಾಷ ಗುತ್ತೇದಾರ

ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ವಿರುದ್ಧ ಸುಭಾಷ ಗುತ್ತೇದಾರ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:12 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:12 IST
Kalaburagi

