ಬಡವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಲಧ್ಯೇಯ: ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ

ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಅಭಿಮತ : ಹೃದಯ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:27 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:27 IST
ಹೊರಗಡೆ ಮಸಾಲಾ ಪದಾರ್ಥ ಊಟ ಅಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ದೆ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೃದಯಘಾತ ಬರಲು ಕಾರಣ
ಡಾ.ವೀರೇಶ ಪಾಟೀಲ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ
kalaburgi

