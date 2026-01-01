ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ನಿರ್ಗತಿಕರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವ ‘ಕಾಯಕಯೋಗಿ’

ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ನಿತ್ಯ 25 ಊಟ ವಿತರಿಸುವ ಕೇದಾರನಾಥ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಎಸ್.ಹಂಗನಳ್ಳಿ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 5:42 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 5:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಪ್ಪ ಅಡತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುನಿಮ್‌ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಊಟ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಈಗ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
– ಕೇದಾರನಾಥ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಊಟ ವಿತರಣೆ?
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಆಳಂದ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ ಅಪ್ಪನ ಗುಡಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಸ್‌ವಿಪಿ ವೃತ್ತ ನಗರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇದಾರನಾಥ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಶಕ್ತರು 50–60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ.
Kalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT