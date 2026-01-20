ಕಲಬುರಗಿ | ಸೋಲಿನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಈಗಲ್ಸ್‌

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕೆಬಿಎನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟಿ–20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಸಂತ್ರಾಸವಾಡಿಯ ಕೆಬಿಎನ್ ಟರ್ಫ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡವು 23 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಟೂರ್ನಿಯ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಸೋಲಿನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 173 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮೋಹಿತ ಬಿ.ಎ. ಏಳು ಬೌಂಡರಿ, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಳಗೊಂಡ 69 ರನ್ಗಳ ಬಲದಿಂದ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಮೋಹನ್ ಸುತಾರ 20ಕ್ಕೆ 3 ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ಕುಮಾರ 28ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್:</strong> ಸ್ಟೇಷನ್ ಈಗಲ್ಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 173 ರನ್ (ಮೋಹಿತ್ ಬಿ.ಎ. 69 ರನ್, ಅಮಯ್ 38 ರನ್, ಶರಣಬಸವ 19 ರನ್; ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ರಾಜಮೋಹನ್ 23ಕ್ಕೆ 2); ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 150 ರನ್ (ಅನುರಾಗ 34ರನ್, ಮಾಧವ ಬಜಾಜ್ 33 ರನ್, ಸೌರಭ್ ಮಟ್ಟೂರ 27 ರನ್; ಮೋಹನ್ ಸುತಾರ 20ಕ್ಕೆ3, ಪುನೀತಕುಮಾರ 28ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್). </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>