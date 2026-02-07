ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವರವಾದ ‘ಅಭಿಯಾನ’: ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂತು ₹ 7.57 ಕೋಟಿ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರವಾಹ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ 261 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಚುರುಕಿನ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. 2025–26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 4ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ₹ 22.42 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 261 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ₹ 37.43 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ₹ 37.20 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 53ರಷ್ಟು (₹ 19.89 ಕೋಟಿ) ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸಲ ಶೇ 7ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಸ್ತಿ ಕರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಬಲ ತುಂಬಿದೆ. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರ ತನಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ₹ 14.85 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಭಂವರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹7.57 ಕೋಟಿ ಕರ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಅಫಜಲಪುರ ಅಗ್ರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ 11 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೇ 43ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 28 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ₹ 3.49 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ₹ 2.80 ಕೋಟಿ ಕರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಕಾಳಗಿ 19 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ₹ 1.77 ಕೋಟಿ ಕರ ಸಂಗ್ರಹದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ₹ 75.70 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಕೊರತೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ 261 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪೈಕಿ 30 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೊರೆತಿದ್ದರೆ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂಬೋಣ.ಭಂವರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ</p>.<div><blockquote>ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಗುರಿ ಮೀರಲಿದ್ದೇವೆ. ₹30 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು </blockquote><span class="attribution">ಭಂವರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ</span></div>.<p><strong>ಹೊರೆಯಾದ ‘ಹಿಂಬಾಕಿ’ ಭಾರ</strong></p><p> ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಶೇ 100 ಕರ ವಸೂಲಾತಿ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 261 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ₹ 124 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ವಸೂಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಂಬಾಕಿ ಭಾರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿವೆ. ‘</p><p>ಹಿಂಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಪಂಚತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ 200 ಮಂದಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>