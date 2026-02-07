ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವರವಾದ ‘ಅಭಿಯಾನ’: ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂತು ₹ 7.57 ಕೋಟಿ

ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂತು ₹ 7.57 ಕೋಟಿ
ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:33 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭಂವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ
ಭಂವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ
ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಗುರಿ ಮೀರಲಿದ್ದೇವೆ. ₹30 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಭಂವರ್‌ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ
Kalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT