ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
‘ಬಸವಯುಗ ವೈಭವ’ ಗ್ರಂಥದ ಮುಖಪುಟ ಅನಾವರಣ

ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮನೆಯ ಗ್ರಂಥ ಆಗಬೇಕು: ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸೇಡಂ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 6:46 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 6:46 IST
ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಕುರಿತಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಬಹುದು
ಡಾ.ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇಶಮುಖ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ
Kalaburagi

