ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಜನತಂತ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿ: ಕೆ.ನೀಲಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 5:00 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 5:00 IST
ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಳಗಿದ ಘೋಷಣೆ | ‘ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ ಸಾಗರದಲ್ಲಿನ ಸೇನೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯಲಿ’ | ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಭಾರತ ಖಂಡಿಸಲಿ: ಆಗ್ರಹ
Kalaburagi

