ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
kalaburagi
ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಗೆ ₹ 95,692 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ: ಎ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ನಡಹಳ್ಳಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:22 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:22 IST
ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ದಿಶಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?
ಡಾ.ಉಮೇಶ ಜಾಧವ್ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ
Politics

