ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಲಬುರಗಿ | ವಿಶ್ವದ ಅಭಿರಾಮ... ಕೇಳೋ ವೇಮ: ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ. ರೆಡ್ಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 5:02 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 5:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ವೇಮನರಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳಿ ಯೋಗಿಯಾದರು. ಮನುಷ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು‌
ಡಾ.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಾಜ
KalaburagiJayantiprogram

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT