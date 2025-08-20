ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ವಾಡಿ: ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಆಸರೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು

ಸಿದ್ದರಾಜ ಎಸ್ ಮಲ್ಕಂಡಿ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:10 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:10 IST
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಇದ್ದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೇ ವಿಮಾಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇದ್ದು ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
–ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಮನಕಾರೆ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ.ಚಿತ್ತಾಪುರ
