ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾಧ್ಯ: ರೆ.ಫಾ. ಮದಲೈ ಮುತ್ತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:45 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:45 IST
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಾಗುವುದರಿಂದ ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಂಡಳಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ರೆ.ಫಾ. ಮದಲೈ ಮುತ್ತು, ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ
Kodagubook release

