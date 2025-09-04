ರಾಣಿಪೇಟೆ: ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆ

<p>ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿಪೇಟೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಣಿಪೇಟೆ. ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಕಸದಪೇಟೆಯಂತಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಸವೇ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತವೆ. ಶೌಚಾಲಯದ ಎದುರು ಸದಾ ಕಸ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇಗುಲದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಡೆ ಸಾಗಿದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸ ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು, ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಕಸವನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿ ರಾಣಿಪೇಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಪೇಟೆಯನ್ನಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.</p>.<p>ಧಾರಿಣಿ, ರಾಣಿಪೇಟೆ ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸಿ.</p>.<p>ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿ ಮೊ: 9448470162</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>