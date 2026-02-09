ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಡಿಕೇರಿ| ಅಪಸ್ಮಾರ; ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬಿಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ‘ಟೆಲಿ ನ್ಯೂರೊಲಜಿ’ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:40 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:40 IST
ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪ‍ತ್ರೆ (ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ)ಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಮಿದುಳು ಕ್ಲಿನಿಕ್‌’ನಲ್ಲಿ ಅಪಸ್ಮಾರಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಔಷಧಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಡಾ.ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ.
Madikeri

