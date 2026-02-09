ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಮಡಿಕೇರಿ| ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮ್ಮೇಳನ

ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ; 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ!
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:44 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Madikeri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT