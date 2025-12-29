ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
kodagu
ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಮಾರದಿರಿ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ. ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
ಪುತ್ತರಿ ಊರೊರ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗರ್ವಾಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಟ್ಲಪ್ಪ ತಂಡದಿಂದ ಬೊಳಕಾಟ್ ನಡೆಯಿತು
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕೊಡವ ಸಮಾಜದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುತ್ತರಿ ಊರೊರ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುವತ್ತೊಕ್ಲು ನಾಗಂಡ ತಂಡದಿಂದ ಉಮ್ಮತ್ತಾಟ್ ನಡೆಯಿತು
Kodagu

