ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಭೂಮಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ; ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ರಚಿಸಿ ಒತ್ತಾಯ

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರೈತ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ; ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ರಚಿಸಿ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
ರೈತರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ
ಹೊನ್ನೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈತ ಮುಖಂಡ
Coorg

