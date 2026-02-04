ನಾಪೋಕ್ಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ: ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ

<p><strong>ನಾಪೋಕ್ಲು</strong>: ಪಟ್ಟಣ ನೆಲಜಿ, ಬಲ್ಲಮಾವಟಿ, ಎಮ್ಮೆಮಾಡು,ಬೇತು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p><p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ಲು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಹಲವೆಡೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಕಾಫಿ ಒದ್ದೆಯಾಯಿತು. ಕಾಫಿಯನ್ನು ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಬಳಸಿ ಮುಚ್ಚಲು ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೇತು ಗ್ರಾಮದ ಹನೀಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಪೋಕ್ಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾಫಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಅರಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಅರಳಲಿವೆ. ಕೊಯ್ಲಿಗೆ, ಒಣಗಿಸಲು ತೊಡಕಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಈಗ ಮಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಅನುಕೂಲ’ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಬೆಳೆಗಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>