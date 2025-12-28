ಮಡಿಕೇರಿ | ಚೆಪ್ಪುಡಿರ, ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವು

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಚೆಟ್ಟೀರ ಲಾಲು ಮುದ್ದಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಲೆವಿಸ್ಟಾ ಕೊಡವ ಹಾಕಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಚೆಪ್ಪುಡಿರ, ಕುಲ್ಲೇಟಿರ, ಕುಪ್ಪಂಡ ಹಾಗೂ ಪರದಂಡ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ತಂಡವು 9-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ; ಪರದಂಡ 6-0ರಿಂದ ಕೋಣೇರಿರ ವಿರುದ್ಧ, ಕುಲ್ಲೇಟಿರ 5-0ರಿಂದ ಮಾಚಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಕುಪ್ಪಂಡ 3-2ರಿಂದ ಕೂತಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಕೊಡವ ಹಾಕಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಕೂರ್ಗ್, ಎಂ.ಬಾಡಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮೂರ್ನಾಡು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>