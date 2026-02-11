ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಡಿಕೇರಿ: 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 104 ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ಗಳ ಪತ್ತೆ

ವಾರಸುದಾರರ ಕೈಸೇರಿದ ಜಂಗಮವಾಣಿ; ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಎಸ್.ಪಿ ಕಚೇರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:25 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:25 IST
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಎನ್.ಬಿಂದುಮಣಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದರು
ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೊಗಳಿದ್ದವು. ಮೊಬೈಲ್‌ ಅನ್ನು ಪಾರ್ಟ್‌ಟೈಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆ. ಇಂತಹ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅತೀವ ಖುಷಿ ತರಿಸಿದೆ.
– ಸಾದಿಕಾ ಬಾನು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು
ದೂರು ಕೊಡಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ತಕ್ಷಣ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದೆ
– ನಾಗರಾಜ್, ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು
