ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

Rajyotsava Award 2025: ಕೊಡಗಿನ ಇಬ್ಬರು ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಗೆ ಗೌರವ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:00 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್
KodaguAwardRajyotsava awards

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT