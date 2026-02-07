ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಲು ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ

ಬಸಿರುಗುಪ್ಪೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ, ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ಅಪ್ಪಚ್ಚುರಂಜನ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:26 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:26 IST
ಕುಶಾಲನಗರ ಸಮೀಪದ ಬಸಿರುಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಭಂಟ ನಾಗನಕಟ್ಟೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಗುಳಿಗ ದೇವರುಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಸಭಿಕರು.
Kodagu

