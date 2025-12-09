ಕೊಡಗು| ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿ: 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿ

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ:</strong> ಕೊಡಗು ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರಶಾಲಾ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲೆಂಗಡ ರಚನ್ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ‘ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡೆ ಶಿಸ್ತು, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ಎಸ್.ಗುರುದತ್, ‘ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕ್ರೀಡೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಹರಿಶಂಕರ್, ಕೊಡಗು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಕೆ.ಎಸ್. ಸುಮಿತ್ರಾ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ರವಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><br><strong>ಫಲಿತಾಂಶ:</strong></p>.<p>14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ (ಸಿಂಗಲ್ಸ್) - ಅಮೃತಾ ನೀಲಮ್ಮ ,ಕೊಡಗು ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಪ್ರ), ಸಾಧನಾ ಕಾವೇರಮ್ಮ, ಕೊಡಗು ವಿದ್ಯಾಲಯ (ದ್ವಿ)</p>.<p>14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ– ಎಂ. ವೈ.ದೇವಾರ್ಯ, ಮೂರ್ನಾಡು ಎಜ್ಯೂಕೇಶನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂರ್ನಾಡು (ಪ್ರ), ಎಚ್.ಎಸ್.ಗಗನ್, ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕೂಡಿಗೆ, (ದ್ವಿ)</p>.<p>18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ -ಎಂ.ಎ.ಶೀತಲ್, ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೆಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕೂಡಿಗೆ, (ಪ್ರ), ಆದ್ಯಾ ಗಂಗಮ್ಮ, ಕೊಡಗು ವಿದ್ಯಾಲಯ (ದ್ವಿ)</p>.<p>16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ - ಜಿ.ಎಚ್.ಅವನೀಶ್ ಕೃಷ್ಣ, ಕೊಡಗು ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಪ್ರ), ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿಶಿರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಡಿಕೇರಿ, (ದ್ವಿ)</p>.<p>14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ -ಎಚ್.ಎಂ.ಶಶಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಎಸ್.ಗಗನ್, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕೂಡಿಗೆ, (ಪ್ರ), ನಿರಂಜನ್ ಎನ್. ಮಚ್ಚು ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ರೋನಾಲ್ಡ್ ಆರ್., ಕೊಡಗು ವಿದ್ಯಾಲಯ, (ದ್ವಿ)</p>.<p>18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ - ಎಂ.ಎ.ಶೀತಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಪಿ.ಪ್ರಕೃತಿ, ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕೂಡಿಗೆ, (ಪ್ರ), ಆದ್ಯಾ ಗಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ನೀಲಮ್ಮ, ಕೊಡಗು ವಿದ್ಯಾಲಯ, (ದ್ವಿ)</p>.<p>16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ - ಎಸ್.ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಕೌಶಿಕ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮಡಿಕೇರಿ, (ಪ್ರ), ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿಶಿರ ಮತ್ತು ಎಂ.ವೈ.ಆರೋನ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಡಿಕೇರಿ (ದ್ವಿ)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>