ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
2029ರ ವೇಳೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಸಂಘಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ: ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್

ಕೊಡಗು ವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರ ಪತ್ತಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:20 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:20 IST
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
Kodagu

