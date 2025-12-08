ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ವಿಷ ಕುಡಿದು ದಂಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಮೃತ ದಂಪತಿ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಸು!
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:45 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:45 IST
ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ದಂಪತಿ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಕೋಳಿಫಾರಂಗೆ ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪತಿ | ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಬಳಿಯ ಉಪ್ಪಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ
kolarsuicide

