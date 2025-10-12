ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictkolar
ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆ

ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳು l ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಹಾವಳಿ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಂಗಾಲು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:17 IST
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮಾಡದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿರುವೂದು
Kolara

