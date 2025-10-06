ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗರ BCM ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌: ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:40 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
-ಅನಿತಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ
ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ
ನಲ್ಲಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕೈತೊಳೆಯುವ ಜಾಗ
ನಲ್ಲಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕೈತೊಳೆಯುವ ಜಾಗ
kolarKGFHostelBCM Hostel

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT