ಮುಳಬಾಗಿಲು: ನಗದು, ಬಂಗಾರ ದರೋಡೆ

<p><strong>ಮುಳಬಾಗಿಲು:</strong> ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಪರಿಚಿತರು ₹67 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗರದ ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ದರೋಡೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರೊ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರು ಬೆದರಿಸಿ ನಗದು ಹಾಗೂ ₹30 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>