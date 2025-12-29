ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ದುಗ್ಗೆಮ್ಮಗೆ ದೀಪೋತ್ಸವ

21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಂಗಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:04 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಂಗಲಿ ಕೆರೆಯ ನೀರಿಗೆ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು
ನಂಗಲಿ ಕೆರೆಯ ನೀರಿಗೆ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು
FestivalsfestivalKolara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT