ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಲಗಮಾದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್‌ ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ

ಬೀ ಈಟರ್‌ ನಂತರ ಬಿಳಿ ಕೊರಳಿನ ಹಕ್ಕಿ ಭೇಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:08 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:08 IST
ವಲಗಮಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಡಾ.ಮೋಹನಕೃಷ್ಣ ಹವ್ಯಾಸಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ
ಡಾ.ಮೋಹನಕೃಷ್ಣ 
BirdKolara

